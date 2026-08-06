OpenAI一年收入241億美元　佔微軟AI業務收入七成

微軟發言人證實，上述241億美元收入，包括來自OpenAI的所有銷售額及收入分成。根據雙方協議，OpenAI須向微軟支付Azure雲端運算與推理算力使用費、模型開發相關成本，以及一定比例的分成。

報道假設，微軟AI業務年化收入維持以3月公布的123%增速，估計微軟截至6月的AI業務收入約340億美元，而OpenAI的241億美元收入，佔七成收入。

微軟在上周公布第四季業績時，並未更新AI業務的整體銷售數據。微軟行政總裁Satya Nadella曾表示，截至3月底，公司AI業務按全年計算的收入規模有望達370億美元。

據彭博引述微軟（Microsoft）日前提交的監管文件報道，在截至今年6月底的財年，OpenAI錄得241億美元收入，公司大部份AI業務收入來自OpenAI，預料佔七成。

微軟早前僅兩次披露AI業務的財務數據，第一次是截至2024年12月的季度，當時公司表示該業務年化銷售額有望超過130億美元；第二次是截至今年3月的季度，微軟稱其年化收入有望超過370億美元。

雖然與微軟總收入相比，OpenAI所佔不足一成。不過，微軟表示，最近一個季度新增商業訂單約510億美元，而為新增訂單的增長大部分來自OpenAI。

數據分析公司Nonlinear Analytics創始人Olga Usvyatsky表示，微軟披露OpenAI收入，可能與其首次公開招股（IPO）的計畫有關。