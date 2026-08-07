恒生指數升137點　九倉置業升近7%　智譜升逾14%(更新)

國際油價及美國國債債息急升，美股3大指數回吐。恒指上日升跌385點後，今日（7日）低開3點，報25,526點。恒指低開後，曾倒升18點，見25,549點後，大市隨即向下，跌幅曾擴大至137點，低見25,393點，其後跌幅逐步收窄，並由跌轉升，半日反彈升37點，報25,567點。大市午後重拾升軌，升幅不斷擴大，尾市升幅擴大逾百點，最終升137點，收報25,668點，以接近全日最高點收市，成交2,596.86億元。國指升32點，報8,531點；科指升37點，報4,858點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.08%，報478.8元；美團（3690）無升跌，報92.2元；京東（9618）升0.16%，報127.5元；阿里巴巴（9988）跌0.48%，報123.8元；百度（9888）跌0.28%，報106.8元；小米（1810）升0.75%，報27.06元；快手（1024）跌0.14%，報44.18元；網易（9999）升1.08%，報205.2元。