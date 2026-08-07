恒隆委任蔡德粦為CEO及執董　10月起生效　接替盧韋柏

恒隆集團（010）及恒隆地產（101）周五（7日）公布，委任蔡德粦為行政總裁及執行董事，於10月1日生效。蔡德粦將於9月7日加入恒隆，出任候任行政總裁及執行董事，並於10月開始正式接替盧韋柏行政總裁一職。盧韋柏將繼續擔任行政總裁及執行董事至9月底，10月起轉任董事長顧問，為期一年。

恒隆表示，蔡德粦現年56歲，是資深商業領袖並以推動企業轉型與創新見稱，擁有逾30年於亞洲零售及商業管理領域的豐富經驗，現時為玩具反斗城亞洲行政總裁，透過輕資產模式推動業務轉型，拓展品牌於「kidult」市場的吸引力，並重啟大中華區及東南亞市場的增長動力。他亦曾出任星巴克中國行政總裁，並擔任多個高級管理職位逾10年，期間推動創新發展及支持品牌的快速擴張。