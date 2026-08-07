FM財自 | 美股狂飆後初現逆轉訊號：標指道指見頂了嗎？

美股狂飆5個交易日後，昨晚出現明顯回吐。此前，道指與標指連日刷新歷史新高，道指高見54744點水準，衝上7793點歷史高位。 然而，市場最凶險的往往不是陰跌，而是逆轉，在技術分析與博弈的視角中，指數以這種極致的斜度爆升後初見回落，若今晚非農數據後再跌的話，預示著這波「終極一升」完結後逆轉？ 若今晚公佈的非農就業數據後，市場藉口觸發進一步回吐，那麼標指與道指於 8月初創下的歷史高位，已成為階段性的頂部的機率提升。若今晚非農數據後上升，就是另外一個劇本，但相信也難升破這周初的高位水平。

至於納指100(NDX)，過去5天狂升逾2800點，一度逼近30000點大關，但之後回落，這種「道指標指破頂、納指跟不上」的背馳情況，與2022年1月初美股見頂回落前夕的歷史劇本有些相像，2022年時，標指道指最後一升，升幅表現溫和，但這次的升幅表現更加劇烈一些。 港股重演 6 月「買個股，淡指數」節奏？ 回看港股方面，周初恒指還在25800點至26000點時，我在專欄提出過一個思考：港股歷經「5窮6絕7翻生」之後，是否8再跌？ 這周在美股狂升的情況下，恒指周初不太升，昨天(8/06)更跌破10天線，出現「5窮6絕7翻生8再跌」的機率增加。

7月份恒指狂升，但AI或晶片板塊相關股重挫，8月初開始已見上下調轉成型，今天更加明顯，在指數微跌的情況下，AI及半導體晶片股如建滔(01888)、中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、長飛光纖(06869)、智普(02513)、Minimax (0100)等皆升勢突出。 且看8月往後是否這種發展，然而美股未來是升是跌也影響港股是否重回6月節奏的機率。 Option Jack 本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述股。 本文內容僅供參考，並不構成亦不應被視為任何投資產品之要約、招攬、邀請、建議、推薦或買賣任何投資產品之依據，亦不應被詮釋為專業投資意見。投資者在作出任何投資決定前，應按自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，審慎考慮相關投資產品之風險因素；如有需要，應尋求獨立及適當的專業意見。本文內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

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