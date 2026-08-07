日圓走勢｜兌港元4.95算　日本上季三度出手干預　動用逾11萬億日圓

早前美、日時隔15年後，再度聯合出手干預日圓後，推動日圓匯價回升。美元兌日圓周五（7日）徘徊在158水平附近，較早時報158.34日圓。同時，每百日圓兌港元較早時報4.95算。

日本財務省周五表示，在今年第二季曾三度出手干預匯市，分別在4月30日、5月4日及5月6日買入日圓，共涉及11.74萬億日圓。其中4月30日的干預規模達到6.28萬億日圓，創有紀錄以來新高。

據共同社報道，日本在7月30日實施了規模或為6至7萬億日圓的干預措施，可能再破紀錄。在美、日聯合出手干預日圓的兩日內，累計買入金額預測為11至12萬億日圓。