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出版：2026-Aug-07 15:03
更新：2026-Aug-07 15:03

日圓走勢｜兌港元4.95算　日本上季三度出手干預　動用逾11萬億日圓

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美元兌日圓徘徊在158水平附近，較早時報158.34日圓。(資料圖片/路透社)

美元兌日圓徘徊在158水平附近，較早時報158.34日圓。(資料圖片/路透社)

早前美、日時隔15年後，再度聯合出手干預日圓後，推動日圓匯價回升。美元兌日圓周五（7日）徘徊在158水平附近，較早時報158.34日圓。同時，每百日圓兌港元較早時報4.95算。

日本財務省周五表示，在今年第二季曾三度出手干預匯市，分別在4月30日、5月4日及5月6日買入日圓，共涉及11.74萬億日圓。其中4月30日的干預規模達到6.28萬億日圓，創有紀錄以來新高。

據共同社報道，日本在7月30日實施了規模或為6至7萬億日圓的干預措施，可能再破紀錄。在美、日聯合出手干預日圓的兩日內，累計買入金額預測為11至12萬億日圓。

市場關注日本央行貨幣政策對日圓走勢的影響。國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁丹卡茨（Dan Katz）表示，日本央行開始逐步退出近30年來的低利率環境，並逐步實現貨幣政策正常化，至今過程相對平穩，而日本股市表現強勁，通脹率亦維持在目標水平附近，因此預期日本會持續推進政策正常化。

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據報美國沽歐元買日圓。(資料圖片/路透社) 特貝森特早前表示，已向歐洲各國央行等歐洲合作夥伴保證，今次舉措只是資源重新配置。(資料圖片/路透社)

據報美國沽歐元買日圓　惹歐央行不滿

美國上周為協助日本央行支撐日圓，兩國聯合出手干預日匯。金融時報引述消息報道，美國罕有地沽售歐元買入日圓，惟交易完成後才通知歐洲央行，令歐央行措手不及，部分歐央行高層認為，華府在未有事先協調下，就動用歐元干預匯市，是打破西方貨幣當局長期以來的合作慣例。

報道提及，美國並非沽售美元，而是沽歐元購入日圓，市場認為是華府不希望出手干預，而引發美國國債沽售，繼而推高美債收益率。

美國於7月31日完成相關交易，其後美國財長貝森特（Scott Bessent）與歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）才於8月1日討論有關操作。貝森特早前表示，已向歐洲各國央行等歐洲合作夥伴保證，今次舉措只是資源重新配置，又認為歐元匯率接近均衡水平。

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