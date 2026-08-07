贏在起跑線？　南韓BB投資戶口按年飆3倍

南韓愈來愈多家長為子女「超前部署」投資戶口，在部分嬰兒尚未學會走路，家長已為他們開設投資戶口。據CNBC報道，南韓最大券商未來資產證券（Mirae Asset Securities）表示，截至今年6月，未滿1歲兒童的投資戶口數量，由一年前約5,000個增至約1.5萬個，按年飆升3倍。未來資產證券亦指，期內9歲以下兒童的新開戶數量按年急升近六成，至約18.5萬個。

在首爾任職護士的李惠媛（Lee Hye-won，音譯）表示，她與丈夫認為，與其把資金存入儲蓄戶口，不如投資更具意義。她指，第一名孩子在4歲時才開設投資戶口，但第二名孩子出生不久便立即開戶，家庭每月投資30萬至40萬韓元（約1,660至2,210美元），主要買入追蹤標普500指數的交易所買賣基金（ETF）。