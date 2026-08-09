陳茂波: 零售業總銷貨價值連升14個月 料下半年逾百盛事帶來59億消費額

財政司司長陳茂波於今日發表網誌，總結今年上半年約有175萬旅客參與超過130項盛事活動，為香港帶來約58億元的消費額，經濟增加價值約為33億元。整體數據也展現良好勢頭，本港的零售業總銷貨價值已經連升14個月，今年上半年的升幅為9.6%。
盛事活動吸引旅客 刺激旅遊業發展
陳茂波指下半年將舉辦超過100項盛事活動，包括貿發局美食博覽、國慶煙花匯演、香港單車節和香港美酒佳餚巡禮等，預計將吸引逾185萬旅客參加，帶來約59億元消費額，經濟增加價值約為33億元。
陳茂波續指，今年十月香港將首次承辦亞太經合組織財政部長會議，屆時亞太區的重要政商領袖將雲集香港。陳茂波表示，會利用這個機會，展示香港既是國際金融中心，亦是文創、藝術、體育、生活體驗豐富、宜居宜業宜遊的城市。
近日啟德體育園舉行的「香港足球盛會2026」和「2026年奧迪夏季巡迴賽」，三場球賽共吸引超過12萬名觀眾入場，門票收入預計超過1.8億元，並促進更多樣化的正面效益，啟德附近的食肆指期間的生意增長了約兩成，不少商戶也把握機會，推出票尾優惠、餐飲折扣和免費泊車。
藝術觸動共鳴 同時帶動經濟
文中亦提及他上周到香港故宮文化博物館參觀近月新推出的「紫禁城看世界」展覽，整個展覽逾130件展品。還有18件國家一級文物，以元、明、清三代600多年歷史為脈絡。隔壁展廳的「古埃及文明大展」自去年底開幕以來，該展已錄得逾57萬人次到訪。陳茂波續指，文化內容錨定了價值的基礎；產業平台決定價值的規模；盛事活動則激發價值的釋放。三者環環相扣，構成一個相互促進的蓬勃生態。
香港故宮文化博物館與M+博物館上年度合計收入按年增加了22%，其中出租場地和文創產品銷售成為重要收入來源。以「古埃及文明大展」為例，博物館推出約200款相關的文創產品，總銷售額已突破3,000萬元。西九文化區今年度落成的藝術廣場大樓，將致力吸引畫廊、保險公司、拍賣行、家族辦公室等與藝術品產業鏈相關企業進駐。陳茂波指，已跟巴塞爾藝術展簽訂了未來五年的合作協議，讓香港成為區內唯一的主辦城市。