陳茂波: 零售業總銷貨價值連升14個月 料下半年逾百盛事帶來59億消費額

財政司司長陳茂波於今日發表網誌，總結今年上半年約有175萬旅客參與超過130項盛事活動，為香港帶來約58億元的消費額，經濟增加價值約為33億元。整體數據也展現良好勢頭，本港的零售業總銷貨價值已經連升14個月，今年上半年的升幅為9.6%。

近日啟德體育園舉行的「香港足球盛會2026」和「2026年奧迪夏季巡迴賽」，三場球賽共吸引超過12萬名觀眾入場，門票收入預計超過1.8億元，並促進更多樣化的正面效益，啟德附近的食肆指期間的生意增長了約兩成，不少商戶也把握機會，推出票尾優惠、餐飲折扣和免費泊車。

藝術觸動共鳴 同時帶動經濟

文中亦提及他上周到香港故宮文化博物館參觀近月新推出的「紫禁城看世界」展覽，整個展覽逾130件展品。還有18件國家一級文物，以元、明、清三代600多年歷史為脈絡。隔壁展廳的「古埃及文明大展」自去年底開幕以來，該展已錄得逾57萬人次到訪。陳茂波續指，文化內容錨定了價值的基礎；產業平台決定價值的規模；盛事活動則激發價值的釋放。三者環環相扣，構成一個相互促進的蓬勃生態。