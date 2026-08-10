汽油及食品升幅減慢 內地7月CPI 升0.5%遜預期 電子產品價格漲

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，7月份CPI受國際輸入性因素影響，按月下降0.1%，按年升0.5%，整體CPI保持溫和上漲。董莉娟進一步解釋，在食品中，生豬產能綜合調控政策效應顯現，疊加部分地區高溫、強降雨等極端天氣頻發推高運輸成本等因素，7月份，豬肉價格按月由上月下降0.8%轉為上漲4.1%，影響CPI按月上漲約0.07個百分點。

食品價格拉低CPI，相反人工智能推動消費性電子產品發展，相關產品需求增加、價格因此水漲船高，平板電腦、電腦和手機價格分別按月上漲11.3%、5.5%和1.0%，合計影響CPI按月升約0.03%。

另一方面，7月份全國工業生產者出廠價格(PPI)按年升3.5%，升幅連續兩個月收窄，同時低於市場預期的3.9%，及較6月收窄0.6個百分點，按月則下降0.7%。今年首7個月PPI按年升1.8%。

7月PPI升幅連續兩月收窄

董莉娟表示，7月PPI按月數據的主要特點，是輸入性因素影響國內相關行業價格下行。月內，石油開採、精煉石油產品製造、有機化學原料製造價格按月分別下降11.8%、8.4%和4.2%；有色金屬礦采選業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格按月分別下降2.1%和1.7%，5個行業合計影響PPI按月下降約0.65個百分點。不過，董莉娟解釋，產業轉型升級以及消費品質提升與需求擴大，也帶動部分產業需求增加及價格上漲。