恒生指數升269點　阿里巴巴升逾2%(更新)

美國7月份非農業職位意外減少2.3萬個，降低聯儲局加息機率，美股3大指數造好。恒指8月首周開局終止5周升勢，累跌216點後，今日（10日）高開137點，報25,805點。恒指高開後，大市走勢向上，升231點見25,899點，之後在25,800水平徘徊，半日升185點，報25,853點。大市午後初段維持逾百點升幅，在25,800點水平徘徊，尾市升幅擴大，曾升289點，高見25,957點，最終升269點，收報25,937點，成交2402.8億元。國指升90點，報8,621點；科指升61點，報4,919點。

科技股造好，騰訊（700）升0.54%，報481.4元；美團（3690）升1.84%，報93.9元；京東（9618）升2.28%，報130.4元；阿里巴巴（9988）升2.34%，報126.7元；百度（9888）升0.47%，報107.3元；小米（1810）升2.07%，報27.62元；快手（1024）升0.32%，報44.32元；網易（9999）升0.2%，報205.6元。