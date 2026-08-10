蘋果據報測試長鑫記憶體晶片　用於內地iPhone及MacBook

人工智能（AI）帶動記憶體晶片需求，令全球供應持續吃緊。據報蘋果（Apple）正在測試中國記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT）的產品，考慮將其用於在內地銷售的iPhone、MacBook等，以緩解記憶體短缺及成本上升壓力。
據報已初步磋商 蘋果正尋華府批准
據《華爾街日報》引述消息報道，蘋果已與長鑫存儲就晶片供應初步磋商，目標是在內地市場的部分產品中採用長鑫存儲的記憶體。不過在正式達成供應協議前，蘋果正尋求華府方面批准，以確認相關採購不會觸犯出口及技術限制。
長鑫拒被蘋果壓價
不過，早前據報蘋果與長鑫在價格上出現分歧。南韓傳媒《Digital Daily》早前報道指，長鑫拒絕蘋果公司的減價要求，在價格上未讓步。長鑫其報價與蘋果現有供應商三星電子及SK海力士相若，部分型號甚至更高。
在記憶體供應緊張之際，長鑫的晶片已被更多國際品牌採購。據《日經亞洲》早前報道，惠普（HP）、華碩（ASUS）及宏碁（ACER）已開始在銷往美國以外市場的部分裝置中採用長鑫記憶體。
隨著人工智能（AI）行業大量採購記憶體，三星電子、SK海力士及美光三大龍頭的產能持續受壓，記憶體價格也隨之上升。蘋果早前宣布加價，將價格上漲歸咎於記憶體晶片嚴重短缺。