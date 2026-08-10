蘋果據報測試長鑫記憶體晶片　用於內地iPhone及MacBook

人工智能（AI）帶動記憶體晶片需求，令全球供應持續吃緊。據報蘋果（Apple）正在測試中國記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT）的產品，考慮將其用於在內地銷售的iPhone、MacBook等，以緩解記憶體短缺及成本上升壓力。

據報已初步磋商 蘋果正尋華府批准

據《華爾街日報》引述消息報道，蘋果已與長鑫存儲就晶片供應初步磋商，目標是在內地市場的部分產品中採用長鑫存儲的記憶體。不過在正式達成供應協議前，蘋果正尋求華府方面批准，以確認相關採購不會觸犯出口及技術限制。