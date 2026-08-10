2026年最佳移居地排行出爐　香港排第七　愛沙尼亞奪冠

指數透過24項指標評估各國移居條件，涵蓋稅務、生活成本、安全、就業機會等面向。每項指標評分滿分為100分，分數越高對移居者越有利。而指數亦參考多種數據及專家評估，例如評估生活負擔時，參考了世界銀行的國際比較項目（ICP）的數據和美世（Mercer）生活成本調查。

新加坡移居顧問機構Rumavi早前發布《 2026全球移居指數 》（Global Relocation Index 2026），對全球192個國家與地區進行評分，當中東歐國家愛沙尼亞（Estonia）排榜首，被評為全球最佳移居地，而新加坡則排次席，香港亦位列第7。

在整體榜單方面，愛沙尼亞以72.8分些微擊敗新加坡的72.6分，成為2026年全球最適合移居的地方；馬來西亞72.0分排名第3、葡萄牙71.6分為第4名。立陶宛與香港同為71.0分，分別排第6與第7。

Rumavi分析指，香港受到企業家和注重稅務人士的青睞，因為有三方面優勢，分別在金融、貨幣體系獲97.3分、數碼基礎設施獲93.6分、外國所得稅獲90分。Rumavi亦提及香港的缺點，包括高昂的住屋成本，以及炎熱潮濕的氣候。

Rumavi表示，愛沙尼亞能登頂並非因為氣候或物價有吸引力，又提及當地冬季寒冷、日照時間短，但在金融、貨幣體系、商業機會，以及對非公民財產權的保障都獲90分或以上，加上政治與社會穩定拉高整體排名。

新加坡以72.6分居全球第2，Rumavi表示新加坡憑藉完善金融、貨幣體系及數碼基礎設施取得高分，不過高昂的居住及生活成本，加上較難取得永久居留權，其中住屋負擔得分僅為12.9分，為各項指標中最低分。