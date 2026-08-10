宇樹科技公開招股IPO認購申請 抽中一手料賺20萬元

招股書顯示，美團系合計持有宇樹科技9.6488%的股份，為第一大外部機構股東。首程控股（0697.HK）通過旗下基金佈局宇樹科技，發行前持股約3.8262%，對應市值約23億元，是目前已知持股比例最高的港股上市公司。

中國機械人企業宇樹科技於今日（688836.SH）正式在科創板首次公開招股(IPO)認購申請，發行價為每股150.80元，對應上市市值約609億元人民幣，總集資額約61億元人民幣，每手500股，認購成本7.54萬元人民幣，中籤結果將於8月12日公布。發行市盈率219.23倍，高於行業平均市盈率38.56倍。

中籤率約為萬分之二 每手帳面最多賺 35 萬

數據顯示，截至2025年末，首程在泛機器人產業鏈累計投資超20億元，覆蓋宇樹、銀河通用、星海圖、智子芯算、墨現科技、星動紀元等20餘家企業。日前又發起設立35億元“北京前沿創科基金”。

據多家內媒報道，考慮到宇樹發行規模小，又有「人形機械人第一股」的光環，綜合多間券商測算，估計內地投資者中籤率約為0.0002%至0.0003%之間，遠低於早前上市的長鑫科技0.47%的中籤率。

該報道引述數據指，今年以來A股新股上市首日平均升幅2.76倍，以此推測，抽中宇樹首日帳面盈利或突破20萬元人民幣，若對標年內科創板新股首日4.6倍的平均升幅，每手帳面最多賺35萬元人民幣。