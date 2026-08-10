宇樹科技IPO超購8288倍　中籤率0.018%　抽中一手料賺20萬元(更新)

中國機械人企業宇樹科技（688836.SH）於周一（10日）正式在科創板首次公開招股（IPO）認購申請。據上交所的數據，宇樹科技978.46萬個散戶認購，創科創板新高，超購8288倍，而回撥後最終中籤率約為0.018%，遠低於市場估計的0.02%至0.03%，亦遠低於長鑫科技（688825.SH）的中籤率0.47%。

招股書顯示，美團系合計持有宇樹科技9.6488%的股份，為第一大外部機構股東。首程控股（697）通過旗下基金佈局宇樹科技，發行前持股約3.8262%，對應市值約23億元，是目前已知持股比例最高的港股上市公司。

市場料中籤率約為萬分之二 每手帳面最多賺35萬

據多家內媒報道，考慮到宇樹發行規模小，又有「人形機械人第一股」的光環，綜合多間券商測算，估計內地投資者中籤率約為0.02%至0.03%之間。

內媒報道引述數據指，今年以來A股新股上市首日平均升幅2.76倍，以此推測，抽中宇樹首日帳面盈利或突破20萬元人民幣，若對標年內科創板新股首日4.6倍的平均升幅，每手帳面最多賺35萬元人民幣。