據報雪佛蘭逐步停止在華新車銷售　母企通用：保留內地產線

近日內媒指，美國通用汽車（General Motors）旗下雪佛蘭（Chevrolet）計劃停止在內地銷售新車。央廣網引述通用汽車回應指，上汽通用將保留雪佛蘭在內地的生產線，並積極拓展美國以外的海外市場，將繼續為雪佛蘭車主提供售後保障，但未有回應會否繼續在內地市場出售雪佛蘭新車。

通用汽車表示，將繼續為逾700萬名內地雪佛蘭車主提供售後服務保障，但暫未公布具體安排。雪佛蘭中國官網顯示，品牌在北京、重慶及湖北等多個省市已沒有經銷商。

據《界面新聞》報道，雪佛蘭官方客服稱，未收到品牌撤出內地市場的通知，但目前未有新車推出，現時上汽通用主要銷售別克（Buick）及凱迪拉克（Cadillac）車型。