據報雪佛蘭逐步停止在華新車銷售　母企通用：保留內地產線

近日內媒指，美國通用汽車（General Motors）旗下雪佛蘭（Chevrolet）計劃停止在內地銷售新車。央廣網引述通用汽車回應指，上汽通用將保留雪佛蘭在內地的生產線，並積極拓展美國以外的海外市場，將繼續為雪佛蘭車主提供售後保障，但未有回應會否繼續在內地市場出售雪佛蘭新車。
通用汽車表示，將繼續為逾700萬名內地雪佛蘭車主提供售後服務保障，但暫未公布具體安排。雪佛蘭中國官網顯示，品牌在北京、重慶及湖北等多個省市已沒有經銷商。
據《界面新聞》報道，雪佛蘭官方客服稱，未收到品牌撤出內地市場的通知，但目前未有新車推出，現時上汽通用主要銷售別克（Buick）及凱迪拉克（Cadillac）車型。
三缸引擎未如理想 逐漸邊緣化
雪佛蘭於2005年由上汽通用引入內地，主攻大眾市場，先後推出科魯茲（Cruze）、邁銳寶（Malibu）等車型，產品線曾覆蓋小型車至中大型SUV。品牌2014年在華銷量高見76.7萬輛，經銷點曾接近1,000家。彭博早前報道指，雪佛蘭母企通用汽車在內地曾每年賺20億美元，不過於2024年一度陷入虧損，雖然今年上半年通用從內地合資企業獲得2.48億美元收益，惟遠低於過去水平。
不過通用汽車於2018年推行三缸引擎策略，雪佛蘭多款主力車型改用三缸引擎，但市場反應未如理想，加上別克減價形成內部競爭，以及內地電動車迅速發展，雪佛蘭逐漸邊緣化。
合資關係延長20年至2047年
此外，上汽集團與通用汽車早前簽署協議延長合作關係，將合資關係延長20年至2047年。彭博指，新協議下通用汽車將內地業務重心放在凱迪拉克和別克，而雪佛蘭將用於向全球市場出口小型平價的車型，相關車款不會在美國、加拿大或歐洲市場銷售；而兩家企業繼聯合開發車款，於2030年前推出至少30款新能源車型。