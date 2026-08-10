和記電訊半年純利增83%　中期息派2.28仙

和記電訊香港（215）公布，截至今年6月底的半年業績，純利1,100萬元，按年增長83%，主要是由於過往來自澳門業務的虧損得以消除；每股盈利0.23仙，中期息維持派2.28仙。

期內，總收益28.46億元，按年增長32 %，其中客戶服務收益淨額按年升6%，至18.66億元，主要受惠於持續上升的漫遊服務收益及穩定的本地服務收益。集團提及，總客戶群逾320萬名，5G滲透率達64%，後繳淨ARPU按年減少2%至173元，主要由於市場競爭持續所致。

當中香港業務EBITDA總額7.63億元，按年大致持平。和記電訊表示，EBITDA維持穩定有賴持續推行成本節約措施，以及數碼化和人工智能輔助工具有助提升效率，從而抵銷毛利總額下跌之部分影響。