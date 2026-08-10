和記電訊半年純利增83%　中期息派2.28仙

和記電訊香港（215）公布，截至今年6月底的半年業績，純利1,100萬元，按年增長83%，主要是由於過往來自澳門業務的虧損得以消除；每股盈利0.23仙，中期息維持派2.28仙。
期內，總收益28.46億元，按年增長32 %，其中客戶服務收益淨額按年升6%，至18.66億元，主要受惠於持續上升的漫遊服務收益及穩定的本地服務收益。集團提及，總客戶群逾320萬名，5G滲透率達64%，後繳淨ARPU按年減少2%至173元，主要由於市場競爭持續所致。
當中香港業務EBITDA總額7.63億元，按年大致持平。和記電訊表示，EBITDA維持穩定有賴持續推行成本節約措施，以及數碼化和人工智能輔助工具有助提升效率，從而抵銷毛利總額下跌之部分影響。
和記電訊表示出售澳門業務，令集團的盈利能力有所提升。集團已於今年1月以1.1億元出售澳門電訊業務益，結束營運逾20年的澳門業務。
主席霍建寧在業績報告中表示，儘管香港的經濟前景持續改善，消費者依然審慎消費，集團將持續專注於控制成本，提升營運效率，同時拓展相關服務領域的增長機遇。基於集團穩健的現金狀況及持續改善的盈利能力，董事會將於審視集團2026年全年業績時，繼續檢視現金用途，以進一步提升股東價值。