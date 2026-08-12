內地前首富鍾睒睒：電商殺光零售店　平台權力須受限制

內地前首富、農夫山泉創辦人鍾睒睒在央視財經《對話》節目中，罕見公開談論電商產業，直言電商平台本質上就是「中間商」，掌控定價、流量，導致城市實體零售店大量消失。他更直接喊話：「必須限制平台的權力。」
官方《央視財經》頻道「對話」節目8日播出鍾睒睒專訪，談到目前的電商平台，他認為，真正的交易平台應該具備透明、穩定的收費機制，但現在的電商平台並非如此。
控電商平台掌控定價、流量
鍾睒睒指出，傳統意義上的交易平台，收費規則應該透明且相對固定；但如今電商平台卻可以針對每一筆交易調整價格，同時透過演算法及流量機制影響商品曝光，等於同時掌握了交易、定價與流量分配等多項權力。
他更直指，電商過去打着「去中間化」的旗號，號稱能讓生產者與消費者直接連結、降低交易成本，但最終卻可能形成一個更強勢的「中間商」。「這個中間商無處不在，把城市的很多零售商都『殺』光了。」鍾睒睒表示。
實體店面「感性消費」被壓縮
在他眼中，問題不只是傳統店家減少，而是整個消費模式正在發生改變。鍾睒睒認為，過去城市裡許多實體店鋪，本身就是消費與社交的一部分。民眾逛街時看到商品、受到環境刺激，可能產生臨時性的消費，也就是他所說的「感性消費」。
但隨着大量消費行為轉移到手機螢幕，消費者更多是透過平台推薦、搜尋及演算法完成購物，這種原本存在於街道、商場及實體店面的「感性消費」逐漸被壓縮。
鍾睒睒甚至提出對社會創造力的擔憂，認為如果年輕人長時間被吸引到手機螢幕裏，與真實世界接觸的機會減少，也可能影響一個社會的創造力。他表示：「一個社會只有感性才有創造力。」
因此，鍾睒睒認為，政府及監管機構有必要重新思考電商平台的權力邊界，尤其是平台對價格、流量及商家經營的影響力，「必須限制平台的權力」。
據《福布斯》2025年中國內地富豪榜顯示，鍾睒睒以771億美元（約6,050億港元）的身家連續第五年排名首富，當年財富增加263億美元，也是榜單中財富增長最多的富豪。不過到了2026年，排名出現變化，字節跳動創辦人張一鳴以693億美元身家排名第一，鍾睒睒則以681億美元位居第二。
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