內地前首富鍾睒睒：電商殺光零售店　平台權力須受限制

內地前首富、農夫山泉創辦人鍾睒睒在央視財經《對話》節目中，罕見公開談論電商產業，直言電商平台本質上就是「中間商」，掌控定價、流量，導致城市實體零售店大量消失。他更直接喊話：「必須限制平台的權力。」

官方《央視財經》頻道「對話」節目8日播出鍾睒睒專訪，談到目前的電商平台，他認為，真正的交易平台應該具備透明、穩定的收費機制，但現在的電商平台並非如此。

控電商平台掌控定價、流量

鍾睒睒指出，傳統意義上的交易平台，收費規則應該透明且相對固定；但如今電商平台卻可以針對每一筆交易調整價格，同時透過演算法及流量機制影響商品曝光，等於同時掌握了交易、定價與流量分配等多項權力。