明公布中期業績 分析料騰訊第二季多賺5% 美銀予780元目標價

騰訊(0700)將於明天(12日)公布第二季及中期業績。華爾街機構預期料騰訊次季收入約2024.58億人民幣(下同)，按年增加9.73%；每股收益6.259元，按年增加4.38%。市場對其遊戲、廣告兩大現金引擎維持較高預期，並估計AI投入將壓制短期淨利潤增速。外界憧憬業績理想，有大行更給予騰訊780元的目標價。 此前，《彭博》綜合大行預測，料騰訊第二季經調整純利增長將放緩至5%至7.9%，約為660億至680億元水平。另一方面，大行普遍預計騰訊資本開支將顯著增長。其中，美銀預測騰訊今年資本開支將達到1,850億元，摩根大通則認為數字有望衝擊2,000億元，導致騰訊年內自由現金流從2025年的逾2,000億元縮減至不足700億元。

期內，大行普遍對騰訊第二季遊戲業務增長保持樂觀。花旗預測騰訊國內遊戲收入按年增8%、季減3.9%，對應收入約為436億元。廣告業務方面，市場普遍預測騰訊廣告收入按年增18%至20%至約422億元；金融科技與企業服務收入按年增8%至9%至約600億元。 此前，摩根大通發表報告維持騰訊「增持」評級。該行認為，騰訊仍是中國互聯網中最高質量的複利增長股，其擁有持久且穩固的用戶參與度、不斷改善的遊戲和廣告變現能力、強勁的利潤率及資產負債表實力，雖然AI投入在短期內壓制公司盈利表現，惟集團核心業務質地未變，長線投資邏輯不改，目標價690元。

美銀給予780元目標價 摩根士丹利在測算剔除AI成本之後，料騰訊本身核心利潤增速依舊可觀，同樣維持「增持」評級，目標價650元；美銀證券則認為市場低估騰訊於AI智能體編排層(用於協調、管理多個不同專長AI智能體的系統架構)的行業地位，同時看好微信生態的AI變現潛力，開出780元目標價。