恒生指數跌284點　京東小米跌3%　騰訊跌2% (更新)

美國總統特朗普揚言或讓戰事升級，市場對霍爾木茲海峽重開感機會渺茫，以及在美國通脹數據出爐前較為審慎，美股3大指數偏軟。恒指昨日升269點後，今日（11日）延續升勢，高開61點，報25,998點。恒指高開後，大市走勢向上，升幅曾擴大至122點，高見26,060點，但升穿兩萬六關口後，大市遇阻力並掉頭向下，並由升轉跌，半日跌163點，報25,773點。大市午後沽壓加大，跌幅不斷擴大，跌穿早市低位，最多跌289點，低見25,647點，最終跌284點，收報25,652點，成交2,109億元。國指跌93點，報8,528點；科指跌95點，報4,824點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.2%，報470.8元；美團（3690）跌0.91%，報93.05元；京東（9618）跌2.99%，報126.5元；阿里巴巴（9988）跌0.24%，報126.4元；百度（9888）跌2.52%，報104.6元；小米（1810）跌3.48%，報26.66元；快手（1024）跌3.79%，報42.64元；網易（9999）跌1.36%，報202.8元。
人工智能（AI）股方面，MINIMAX（100）升1.74%，報328元；智譜（2513）跌4.79%，報1,192元。
晶片股方面，中芯國際（981）跌1.36%，報65.3元；華虹宏力（1347）跌3.06%，報133.3元。
滙控（005）跌0.49%，報161.7元。友邦（1299）跌2.22%，報72.85元。
泡泡瑪特（9992）跌1.1%，報152.7元。