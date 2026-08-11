恒生指數跌284點　京東小米跌3%　騰訊跌2% (更新)

美國總統特朗普揚言或讓戰事升級，市場對霍爾木茲海峽重開感機會渺茫，以及在美國通脹數據出爐前較為審慎，美股3大指數偏軟。恒指昨日升269點後，今日（11日）延續升勢，高開61點，報25,998點。恒指高開後，大市走勢向上，升幅曾擴大至122點，高見26,060點，但升穿兩萬六關口後，大市遇阻力並掉頭向下，並由升轉跌，半日跌163點，報25,773點。大市午後沽壓加大，跌幅不斷擴大，跌穿早市低位，最多跌289點，低見25,647點，最終跌284點，收報25,652點，成交2,109億元。國指跌93點，報8,528點；科指跌95點，報4,824點。