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出版：2026-Aug-11 11:20
更新：2026-Aug-11 11:20

科指改革由30隻增至50隻　增選股機制　結果料9月底公布

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科指推出6年後首次迎來重大改革，恒指公司建議將成分股增至50隻。(資料圖片)

科指推出6年後首次迎來重大改革，恒指公司建議將成分股增至50隻。(資料圖片)

恒生科技指數推出6年後首次迎來重大改革，恒指公司昨日（10日）推出諮詢文件，建議將科技指數成分股由30隻增至50隻，除了提出增加成分股數目，亦建議取消行業要求、擴大科技主題覆蓋，以及引入分組選股機制，根據「市值」及「收入增長」兩個組別挑選股份。

增分組選股機制　分成兩組

恒指公司建議，將科指成份股數目由30隻增至50隻，並引入分組選股機制，按「市值組別」及「收入增長組別」進行挑選，選股範疇將限於恒生綜合大中型股指數成份股。當中「市值組別」以市值排名，從合資格公司中選取排名首40位；而「收入增長組別」則是未獲市值準則選取的合資格公司中，按過去12個月收入增長，選取排名首10位，填補餘下10個名額。

取消行業要求　修訂6大科技主題

恒指公司的修訂建議包括擴大科技主題覆蓋，即取消行業要求，修訂為6大科技主題，包括數碼平台及解決方案、人工智能、先進硬件、機器人及自動化、雲端，以及前沿科技；配合修訂後的6大科技主題，將主題下的科技子主題亦由16個擴展至24個。

恒指公司預期9月底公布諮詢總結，並在當月的指數檢討中實施成分股變動，任何相關變動將於將於12月指數調整時生效。恒生科技指數於2020年7月27日推出，追蹤經篩選後30間在本港上市的最大市值科企。

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