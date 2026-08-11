渣打調查：富裕港人視「深度旅遊」為人生目標　高淨值人士每月平均花3萬探索世界

旅遊不單是興趣或放鬆方法，渣打銀行（香港）調查發現，近半受訪者將「深度旅遊」列為人生三大目標之一，人數較以「置業」為目標的受訪者高出一倍。調查反映旅遊已由單純消閒活動，演變成塑造人生體驗的重要方式。
渣打香港今日公布《2026年香港人旅遊調查》，該研究於今年6月訪問了1,058名30歲或以上的香港居民。調查發現近90%受訪者更傾向追求「深度旅遊」而非「打卡式」行程。隨著客戶生活模式及看法的轉變，調查發現80%受訪者表示年輕時最大遺憾並非儲蓄太少，而是沒有多去旅遊見識世界。
調查發現，旅遊對港人的意義已超越放鬆和享受。超過70%高資產淨值人士(擁有港幣780萬元或以上可投資資產)認同，透過旅遊所獲得的見識、體驗及回憶，是一種無形但歷久常新的珍貴資產。旅遊的重要性亦反映於消費模式的轉變，三分之一受訪者表示，每年用於旅遊的支出已高於餐飲、娛樂及潮流消費等日常開支；於高資產淨值人士群組中，有關比例更增至65%，每月平均花3萬探索世界。
最高消費持卡人兌換了130次旅程
國泰亞洲萬里通總經理許佩渝表示，過去10年，渣打國泰Mastercard持卡人透過累積「亞洲萬里通」里數，合共兌換及購買超過750萬次飛行旅程。除了港人熱門旅遊目的地如日本及泰國外，公司發現新加坡及英國同樣深受持卡人歡迎，充分反映「亞洲萬里通」里數能協助持卡人走向世界不同角落，成就各人獨特的旅遊體驗。當中一名最高消費的持卡人，更於過去10年累積賺取超過1,300萬里數，並兌換了130次旅程。