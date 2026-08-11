渣打調查：富裕港人視「深度旅遊」為人生目標　高淨值人士每月平均花3萬探索世界

旅遊不單是興趣或放鬆方法，渣打銀行（香港）調查發現，近半受訪者將「深度旅遊」列為人生三大目標之一，人數較以「置業」為目標的受訪者高出一倍。調查反映旅遊已由單純消閒活動，演變成塑造人生體驗的重要方式。

渣打香港今日公布《2026年香港人旅遊調查》，該研究於今年6月訪問了1,058名30歲或以上的香港居民。調查發現近90%受訪者更傾向追求「深度旅遊」而非「打卡式」行程。隨著客戶生活模式及看法的轉變，調查發現80%受訪者表示年輕時最大遺憾並非儲蓄太少，而是沒有多去旅遊見識世界。