傳全玻璃iPhone被叫停？　據報20周年紀念款仍計畫於2027年推出

市傳全玻璃iPhone或已取消，而彭博報道指蘋果仍計畫於明年推出。(資料圖片/路透社)

市傳蘋果（Apple）的iPhone將迎來問世20周年之際，推出一款以玻璃為主體的全新設計手機，而富瑞（Jefferies）分析師李裕生（Edison Lee）稱該計劃或已取消。不過彭博引述消息報道，公司仍計劃推出一款以玻璃為主體的全新設計手機，並預計於明年推出。

知情人士表示，蘋果預計於明年推出20周年紀念款的iPhone Pro，內部代號分別為V73和V74，以及採用全新玻璃質感外觀，在手機正面和背面均採用玻璃材料，且該玻璃將向機身兩側彎曲，而中間則以金屬框連接。

報道提及，蘋果曾推出一個更破格的方案，該方案採用更多玻璃而非金屬，但在研發早期已被放棄。知情人士稱，該方案在連接玻璃方面遇上問題，並且該設計未能成功解決量產問題。