傳全玻璃iPhone被叫停？　據報20周年紀念款仍計畫於2027年推出

市傳蘋果（Apple）的iPhone將迎來問世20周年之際，推出一款以玻璃為主體的全新設計手機，而富瑞（Jefferies）分析師李裕生（Edison Lee）稱該計劃或已取消。不過彭博引述消息報道，公司仍計劃推出一款以玻璃為主體的全新設計手機，並預計於明年推出。
知情人士表示，蘋果預計於明年推出20周年紀念款的iPhone Pro，內部代號分別為V73和V74，以及採用全新玻璃質感外觀，在手機正面和背面均採用玻璃材料，且該玻璃將向機身兩側彎曲，而中間則以金屬框連接。
報道提及，蘋果曾推出一個更破格的方案，該方案採用更多玻璃而非金屬，但在研發早期已被放棄。知情人士稱，該方案在連接玻璃方面遇上問題，並且該設計未能成功解決量產問題。
市場早已流傳有關蘋果打造全玻璃iPhone的消息，被視為自iPhone X以來iPhone最大的一次革新。MacRumors早前報道指，蘋果計劃為該機採用大面積曲面玻璃包裹機身。同時，蘋果計劃螢幕無開孔，引入屏下Face ID等技術。
富瑞下調蘋果評級至「跑輸大市」
李裕生此前在報告指，全玻璃iPhone因生產良率不佳，蘋果將取消推出計劃，亦會影響蘋果推出超高價iPhone的機會。富瑞擔心iPhone業務前景，尤其是當缺少重大升級時，可能更難說服消費者接受iPhone加價，因而下調蘋果評級至「跑輸大市」，同時將目標價從285.56美元下調至263.66美元。
另按該行估算，如果這款全玻璃iPhone最終能夠順利在2027年上市，其售價可能達到約2,060美元（約1.6萬港元），成為蘋果史上最貴的iPhone。
NEW: Apple is still planning to offer a glass-centric overhaul of the iPhone for the device’s 20th anniversary next year, people familiar with the matter said, countering an analyst report that the move had been canceled. https://t.co/Tf8oxRFM7O— Mark Gurman (@markgurman) August 11, 2026