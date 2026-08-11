九倉上半年純利大減逾九成　連特別息合共派40仙

期內收入53.44億元，按年跌6%。投資物業與去年相若，錄得23.11億元，營業盈利升2%至15.1億元。若以人民幣計算，收入及營業盈利均跌3%，由於內地零售及寫字樓租金持續偏軟。集團指，內地投資物業保持穩定，但審慎重估產生減值。

九倉表示，若扣除投資物業重估減值及其他未變現項目，期內基礎淨盈利跌17%至16.97億元，主要因為股息收入減少，但部分被利息收入增加抵銷。

發展物業收入跌8%至6.79億元，營業盈利跌83%至1,200萬元，由於內地確認入帳銷售額減少，但部分被香港確認銷售額所抵銷。

物流收入大致持平，錄得10.73億元，營業盈利跌19%至1.11億元，因為業務組合變動及存在毛利差異。集團指，港口業務面對的地區競爭壓力持續，集團積極開拓新業務，預計今年下半年展開。

九倉：全球經濟前景依然不明朗

集團表示，在地緣政治局勢緊張、能源價格波動、成本通脹、關稅政策，以及市場再度憂慮美息走向的陰霾下，全球經濟前景依然不明朗。在香港方面，內地政府收緊對外直接投資法規，為本港整體住宅市場增添變數，其影響尚待觀察。