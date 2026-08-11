LV K11 MUSEA新店申請酒牌　將在本港開設LV The Place

Louis Vuitton在尖沙咀K11 MUSEA的開設新店。(資料圖片)

食環署酒牌局資料，是次酒牌申請人為LV的北亞區款待業務總監（Head of Hospitality, North Asia）Victor Bernard Judeaux。品牌今次為位於K11 MUSEA的123、130及133號舖B單位申請新酒牌，申請的店舖名稱為「Le Café Louis Vuitton LV The Place Hong Kong」。

奢侈品牌Louis Vuitton（LV）在尖沙咀K11 MUSEA的開設新店，目前正在裝修。根據近日酒牌申請公告顯示，LV將在K11 MUSEA內開設全港首間「Le Café Louis Vuitton」及「LV The Place Hong Kong」。《am730》正向新世界發展查詢。

翻查資料，「LV The Place」為LV旗下包含零售、展覽、咖啡廳與餐廳的大型旗艦店，目前僅在泰國曼谷、南韓首爾設有「LV The Place」。以曼谷「LV The Place Bangkok」為例，該店於2024年3月在Gaysorn Amarin商場開幕，店內設有展覽區、LV精品店、Le Café Louis Vuitton咖啡店、由印度名廚Gaggan Anand主理的餐廳Gaggan at Louis Vuitton。

彭博於去年6月引述消息報道，在尖沙咀K11 MUSEA開設新分店，佔地約4萬平方呎，預計將成為LV在亞洲最大型的門店之一，而店舖不再局限於零售，將融合品牌博物館、精品咖啡廳，以及VIP貴賓室。