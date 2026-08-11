港燈上半年多賺0.2% 中期維持15.94仙 料燃料調整費下半年顯著上升

上半年，受天氣相對和暖，加上經濟改善， 帶動商業客戶的用電需求增長，港燈售電量按年增加2%，今年年1月，港燈平均淨電費為每度電163.3港仙。淨電費由基本電費和燃料調整費組成，其中燃料調整費的按月調整機制存在遞延效應。在今年6月底，由於年初中東戰事爆發前錄得較低的燃料成本，淨電費下降至每度電159.2港仙。

港燈(2638)公布2026年中期業績。期內，集團收入59.39億元，按年增6.68%，純利10.03億元，按年增約0.2%；每單位盈利11.35仙，宣布派中期息每股15.94港仙，與去年相同。主席霍建寧表示，中東局勢仍然不明朗且波動不定，持續影響能源市場和燃料價格。港燈將密切監察市場發展，審慎管理燃料供應、燃料庫存和發電運作，確保電力供應可靠，並維持電價在合理水平。

料燃料調整費下半年顯著上升

港燈表示，國際燃料價格自今年3月起一直處於較高水平，燃料調整費在下半年將無可避免地顯著上升，並將維持一段時間。 由於預期淨電費將會上升，為紓緩客戶負擔，港燈透過「智惜用電關懷基金」撥款，在 2026 年 8 月至 10 月期間為每月用電量 450 度或以下的住宅客戶，提供每度電8港仙的「特別電費補助」。合資格客戶約佔港燈住宅客戶總數的一半。

港燈2024至2028年度發展計劃已踏入第 3 年，集團表示各項資本項目進展順利，確保所有工程和項目按計劃如期落實，包括興建第4台380兆瓦燃氣聯合循環發電機組L13，以及3台單循環燃油機組，前者大部分設備預計在 2027 年初交付。後者則分別預計於2027年初起分階段投入商業運作；及2028年年底前投入商業運作。