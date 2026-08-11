中國鐵塔上半年多賺逾3成 派中期息0.19122人幣 料全年派息比率不低於77%

中國鐵塔(788)公布中期業績。期內，集團營業收入實現486.93億人民幣(下同)，按年下降1.8%；；EBITDA為302.52億元，按年下降11.6%；純利74.89億元，按年增長30.1%；派發中期股息為每股0.19122元。集團表示，上半年面對複雜多變的外部環境和諸多壓力挑戰，惟經營發展整體保持穩定。
依業務劃分，運營商業務收入為403.57億元，按年下降5%；其中，塔類業務收入為人民幣352.63億元，按年下降6.7%；截至2026年6月底，公司塔類站址數217.2萬個，較上年年底增加2.3萬個，運營商塔類租戶達356.5萬戶，較上年年底減少0.2萬戶，運營商塔類站均租戶數為1.69戶。
室內分佈式天線系統業務收入為50.94億元，按年增長9.2%；智聯業務收入為53.32億元，按年增長12.8%；能源業務收入為25.91億元，按年增長17.3%。
被問及上半年經營現金流按年跌75.1%至71.35億元，自由現金流更由去年同期的162.87億元轉為負45.15億元，中鐵塔董事長張志勇解釋，上半年因與三大電信運營商推進電子化對帳，影響了短期付款速度，導致自由現金流為負，隨著電子化對帳於4月測試，並於年底前逐步成熟，料下半年現金流將迎來大幅改善。
派息政策方面，張志勇表示集團派息率已從上市時的55% 逐步提升至去年的77%，料全年派息比率不低於77%。未來將綜合考量盈利、現金流狀況、債務結構及業務發展需求同時，堅持積極派息政策，讓股東盡早分享發展成果。