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出版：2026-Aug-11 22:24
更新：2026-Aug-11 22:24

五礦資源公布中期業績 賺45億美元創歷史新高

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五礦資源

五礦資源公布中期業績，賺45億美元創歷史新高（資料圖片）

五礦資源（1208）於今日公布中期業績，上半年業績達到創紀錄水平，收入、EBITDA EBIT均創下上半年的歷史新高。與去年同期相比，收入按年升61%45.401億美元，EBITDA按年升77%27.274 億美元，利潤率由去年同期的55%擴至60%，而EBIT按年升106%21.772億美元。集團於報告中表示，主要得益於旗下資產組合的強勁運營表現以及較高的商品實現價格。

稅後淨利潤增長141% 13.66億美元，股東應佔溢利增長164%8.972億美元，雙雙創下上半年的業績記錄。經營活動現金流量淨額增長89%至創紀錄的 22.339億美元。

另外，集團於今年六月完成約16億美元的可換股債券發行及股份配售，債務淨額由去年年底的 33.514億美元減少至今年六月三十日的6.084億美元，槓桿率由33%降至6%

報告中亦提及，集團錄得每百萬工作小時總可記錄工傷事故頻率（TRIF）為 2.06，去年同期為 1.81。具有能量交換的重大事件頻率（SEEEF）為每百萬工作小時 0.55，較去年同期的0.78有所改善。集團表示，所有運營礦山繼續重點開展嚴格的承包商管理，主動進行現場作業檢查，有效實施關鍵控制措施，以進一步改善安全表現。

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