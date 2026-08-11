五礦資源公布中期業績 賺45億美元創歷史新高

五礦資源（1208）於今日公布中期業績，上半年業績達到創紀錄水平，收入、EBITDA及 EBIT均創下上半年的歷史新高。與去年同期相比，收入按年升61%至45.401億美元，EBITDA按年升77%至27.274 億美元，利潤率由去年同期的55%擴至60%，而EBIT按年升106%至21.772億美元。集團於報告中表示，主要得益於旗下資產組合的強勁運營表現以及較高的商品實現價格。

稅後淨利潤增長141%至 13.66億美元，股東應佔溢利增長164%至8.972億美元，雙雙創下上半年的業績記錄。經營活動現金流量淨額增長89%至創紀錄的 22.339億美元。