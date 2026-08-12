中期息連特息共派0.4元 九倉吳天海投資首選香港項目

九龍倉集團(0004)昨公布中期業績，因股息收入減少，導致基礎盈利下跌。基礎淨盈利減少17%，至16.97億元；若計入投資物業重估減值及其他未變現會計虧損，純利為4,800萬元，按年跌91%。九龍倉主席兼常務董事吳天海昨稱，香港業務勢頭不俗，在資金充裕下正積極尋求投資方案，首選香港的投資項目。
九龍倉每股派中期息0.20元，為慶祝集團成立140周年，派特別中期股息每股0.20元，合共每股派息港0.4元。
截至6月底，集團收入為53.44億元，按年跌6%；期內，發展物業收入下跌8%，至6.79億元，主要受到內地確認入帳銷售額減少所致，但部分被香港確認的銷售額所抵銷。
香港物業方面，按應佔份額計算，上半年發展物業確認入賬收入上升至13.45億元，按年升1.83倍；營業盈利增加至1.66億元，按年增加4.35倍。香港住宅物業市場在入市意欲回升帶動下亦呈向好跡象，樓價及成交量均有實質增長。被問到會否在北部都會區投地，吳天海回應指，如果在香港投地一定會考慮北都，留意到合適的項目會積極發展。
內地物業發展方面，按應佔份額計算，收入減少54%，至2.38億元，營業虧損300萬元，去年同期錄得盈利4,000萬元。內地今年上半年的應佔已簽約銷售額為3.45億元人民幣，按年減少59.8%，主要來自成都和蘇州的項目；及至期末，尚未確認入帳銷售額為4.28億元人民幣。
吳天海：一定會考慮北都
九龍倉投資關係經理吳庭欣表示，集團自2019年起已逐步降低內地發展物業業務比重，因市場供需長期失衡，現有存貨以寫字樓為主。吳天海指，上半年香港發展物業銷售加快，加上數年在內地沒有投資新項目，他預期短期內香港物業入帳收入有機會超越內地。