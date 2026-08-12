中期息連特息共派0.4元 九倉吳天海投資首選香港項目

九龍倉集團(0004)昨公布中期業績，因股息收入減少，導致基礎盈利下跌。基礎淨盈利減少17%，至16.97億元；若計入投資物業重估減值及其他未變現會計虧損，純利為4,800萬元，按年跌91%。九龍倉主席兼常務董事吳天海昨稱，香港業務勢頭不俗，在資金充裕下正積極尋求投資方案，首選香港的投資項目。

九龍倉每股派中期息0.20元，為慶祝集團成立140周年，派特別中期股息每股0.20元，合共每股派息港0.4元。

截至6月底，集團收入為53.44億元，按年跌6%；期內，發展物業收入下跌8%，至6.79億元，主要受到內地確認入帳銷售額減少所致，但部分被香港確認的銷售額所抵銷。