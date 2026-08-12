恒生指數跌212點　騰訊放榜前跌近2%(更新)

中東局勢未明朗，國際油價上升，美股3大指數先升後跌。恒指昨日跌284點後，今日（12日）延續跌勢，低開154點，報25,498點。恒指低開低走，跌幅擴大至329點，低見25,323點，半日跌300點，報253,52點。大市午後初段維持逾300點跌幅，在25,300點水平徘徊，其後跌幅稍微收窄，最終跌212點，收報25,440點，成交2,167.79億元。國指跌81點，報8,446點；科指跌47點，報4,776點。

科技股普遍向下，騰訊（700）績前跌1.95%，報461.6元；美團（3690）跌1.51%，報91.65元；京東（9618）跌2.77%，報123元；阿里巴巴（9988）跌3.01%，報122.6元；百度（9888）跌2.49%，報102元；小米（1810）跌1.13%，報26.36元；快手（1024）跌2.58%，報41.54元；網易（9999）跌5.08%，報192.5元。