香港出生Quantum Fintech創辦人巴拉圭全裸墮樓亡

巴拉圭媒體《La Tribuna》報道，香港出世、Quantum Fintech創辦人葉俊德（Harry Chun Tak Yeh）被發現陳屍在巴拉圭首都亞松森高檔住宅區Trinidad的豪宅「Jade Park」樓下，死者被發現時全身赤裸，被黑色膠袋覆蓋，當地警方對案件仍在調查，包括循意外、自殺或他殺等方向進行調查。

當地警方發現其位於30樓的公寓內一片混亂、大門被打開、屋內空無一人。警方將進行驗屍以確定死因和確切死亡情況。負責案件的檢察官María del Carmen Palazón表示，根據當局目前掌握證據顯示，案件傾向自殺。她又強調，在取得心理、毒理及驗屍檢查報告前，不會排除任何可能。