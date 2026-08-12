香港出生Quantum Fintech創辦人巴拉圭全裸墮樓亡

巴拉圭媒體《La Tribuna》報道，香港出世、Quantum Fintech創辦人葉俊德（Harry Chun Tak Yeh）被發現陳屍在巴拉圭首都亞松森高檔住宅區Trinidad的豪宅「Jade Park」樓下，死者被發現時全身赤裸，被黑色膠袋覆蓋，當地警方對案件仍在調查，包括循意外、自殺或他殺等方向進行調查。
當地警方發現其位於30樓的公寓內一片混亂、大門被打開、屋內空無一人。警方將進行驗屍以確定死因和確切死亡情況。負責案件的檢察官María del Carmen Palazón表示，根據當局目前掌握證據顯示，案件傾向自殺。她又強調，在取得心理、毒理及驗屍檢查報告前，不會排除任何可能。
遺體附近發現一張手寫字條 事發前行為異常
事發約於凌晨4時30分，大廈保安先聽到地下傳出一下巨響，查看後發現死者倒臥地面。當地警方其後到場調查，初步相信他從30樓墮下。調查人員在遺體附近發現一張手寫字條及數塊小石頭。警方另外檢走葉俊德的手機、電腦及其他電子設備，調查他生前最後曾與哪些人聯絡。
當局在30樓發現，露台附近放有一張桌子，旁邊與桌子闊度相若的玻璃窗被打開，玻璃上留有手印及疑似曾被人支撐的痕跡。調查人員懷疑葉俊德墮下前，可能曾以桌子或玻璃作為支撐。
有「Jade Park」住戶表示，死者在事發前數周曾出現異常行為，包括裸體在大廈公共範圍走動、抗拒穿着深色衣物，以及刻意避開大廈公共空間。
現年約40歲的葉俊德，據報與伴侶、29歲巴西籍女子Isadora de Proenca Braganholo Carvalho一同居住於「Jade Park」的27樓。她對警方表示對事件毫不知情，目前未受到任何指控。報道指，他在「Jade Park」有兩處住所，分別在27樓及30樓。
2013年投資比特幣 成立Quantum Fintech
綜合媒體報道，葉俊德於香港出生，幼年隨家人移民加拿大，先後取得加州大學柏克萊分校電機工程學位與史丹佛商學院MBA。
他於2013年比特幣僅約60美元時，以25萬美元啟動資金投資數碼資產，建立Binary Financial開展場外交易等業務，同年成立Quantum Fintech，從事加密資產管理。他亦是加密貨幣平台LIF3和L3 Reserve的種子投資者。據報Quantum Fintech管理資產今年已達逾24億美元。