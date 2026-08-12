推「咖哩吉列豬排飯指數」取代「巨無霸指數」　更能反映日圓嚴重低估

周三（12日）美元兌日圓徘徊在159水平。Geoff Yu採用連鎖咖哩飯店「CoCo壹番屋」的價格計算，1美元應只能兌62.18日圓，意味外匯市場正大幅低估日圓。相較之下，基於全球麥當勞價格的「巨無霸指數」顯示，1美元應該可兌換80.3日圓。

據彭博報道，紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）高級策略師Geoff Yu推出「咖哩吉列豬排飯指數」（Katsu Curry Index），取代《經濟學人》「巨無霸指數」（Big Mac Index），又認為「咖哩吉列豬排飯指數」以更準確的方式反映日圓疲弱，對日本民眾的影響。

Geoff Yu表示，如果日本當局的目標是讓購買力向高收入國家看齊，該指數顯示，日圓需要更為強勁的升幅。事實上，日本與美國早前聯合出手干預匯市，令日圓匯價從40年低位回升，惟日圓已回吐干預所帶來約一半升幅。

日圓長期走弱，令日本民眾出國外遊，以及購買進口商品的成本急升外，國內餐飲、服務和消費品價格亦帶動上漲，令日常開銷壓力增加。Geoff Yu指出，若在日本食咖喱飯或拉麵等平民食品，亦變得難以負擔，社會要求政府改變政策的聲音或會增加。