銀河娛樂淨收益按年增長 4% 受惠於澳門旅遊業增長

銀娛主席呂耀東表示，2026年第二季度及上半年的穩健表現主要受惠於穩健的訪澳旅客人數、理想的酒店入住率，以及對博彩及非博彩業務持續的需求。

報告內提及，第二季度的訪澳旅客達到970萬人次，按年增長4%，按季下跌13%。在二零二六年上半年，訪澳旅客達到2,090萬人次，按年增長 9%。

澳門第二季博彩收益按季下跌 7%

澳門2026年第二季度的博彩收益總額達592億港元，按年持平，按季下跌7%。穩健的旅遊需求以及各項便利旅客往來的措施持續支持市場表現，澳門的博彩收益在世界盃尾聲開始回復，勢頭並延續至八月

擴大高端博彩區 舉辦逾 170 場大型活動

頂級奢華酒店澳門銀河嘉佩樂已於2026年二月正式開幕。鑑於需求強勁，亦擴大了「嘉天峰」的高端博彩區，將私人包廂數量由六個增加至十個。世界級娛樂表演及體育盛事繼續為吸引新舊客戶到訪澳門方面發揮關鍵作用。在2026年上半年，銀娛舉辦了超過 170 場演唱會、娛樂表演、體育及大型活動。