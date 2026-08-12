銀河娛樂淨收益按年增長 4% 受惠於澳門旅遊業增長

銀河娛樂(027)於今日發佈截至6月底止中期業績，上半年集團淨收益為242.3億港元，按年上升4%，第二季錄得淨收益118億港元，按年下跌2%，按季下跌5%，上半年正常化後經調整EBITDA為70億港元，按年上升14%，第二季度正常化後經調整EBITDA為34億港元，按年上升8%，按季下跌5%，上半年股東應佔溢利為52.8億港元，按年升近1%。每股基本盈利120.6仙，中期股息每股 0.90港元，大約於2026年9月派發。
主要受惠於旅遊業穩健發展
銀娛主席呂耀東表示，2026年第二季度及上半年的穩健表現主要受惠於穩健的訪澳旅客人數、理想的酒店入住率，以及對博彩及非博彩業務持續的需求。
報告內提及，第二季度的訪澳旅客達到970萬人次，按年增長4%，按季下跌13%。在二零二六年上半年，訪澳旅客達到2,090萬人次，按年增長 9%。
澳門第二季博彩收益按季下跌7%
澳門2026年第二季度的博彩收益總額達592億港元，按年持平，按季下跌7%。穩健的旅遊需求以及各項便利旅客往來的措施持續支持市場表現，澳門的博彩收益在世界盃尾聲開始回復，勢頭並延續至八月
擴大高端博彩區 舉辦逾170場大型活動
頂級奢華酒店澳門銀河嘉佩樂已於2026年二月正式開幕。鑑於需求強勁，亦擴大了「嘉天峰」的高端博彩區，將私人包廂數量由六個增加至十個。世界級娛樂表演及體育盛事繼續為吸引新舊客戶到訪澳門方面發揮關鍵作用。在2026年上半年，銀娛舉辦了超過 170 場演唱會、娛樂表演、體育及大型活動。