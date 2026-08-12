馬斯克讚中國「太棒了」　駁斥剝離Tesla中國業務傳言

馬斯克母親Maye Musk隨後轉發馬斯克帖文，並表示認同兒子的看法。她指出，中國每個城市都有其獨特魅力與景點，又稱讚建築物和街道乾淨整潔，同時民眾有禮貌、勤勞，以及尊重他人，認為在中國感到安全，並非常享受前往當地。

馬斯克的上述言論，回應「女股神」Cathie Wood旗下方舟投資（ARK Invest）的節目「The Brainstorm」，該集標題為「Tesla may not need China anymore」（特斯拉或不需要中國），探討Tesla在華業務會否影響與SpaceX合併。

電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）再次公開讚賞中國。馬斯克於社交媒體上表示，「中國太棒了，我強烈推薦大家去看看。」（China is awesome. I strongly encourage people to visit.）

馬斯克曾表示合併為傳言

Tesla及SpaceX同為馬斯克旗下公司。隨着SpaceX上市，市場愈來愈多關於馬斯克將兩家公司合併的猜測，馬斯克曾在Tesla的財報電話會議上稱，不排除將Tesla與SpaceX合併的可能性。

由於SpaceX作為美國國防承包商，業務受到嚴格審查與限制；而早前有傳媒引述消息指，顧問團隊曾探討包括分割、出售或關閉Tesla中國業務等初步方案。不過，馬斯克在社交媒體上表示相關報道是「假新聞」。