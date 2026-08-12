騰訊上半年賺多一成　不派中期息

上季騰訊的增值服務業務收入按年升8%至984億元，本土市場遊戲收入增17%至473億元。騰訊指，遊戲收入增加，主因為多款主要遊戲的增長，其中《三角洲行動》、《無畏契約》、《無畏契約：源能行動》及《洛克王國：世界》的貢獻尤為顯著。

騰訊（700）公布截至6月底止第二季及中期業績，上半年純利錄得1141.1億元（人民幣，下同），按年升10%；每股基本盈利12.639元，不派中期息。上半年收入4,012.4億元，按年升10%；毛利2,297億元，按年升12%。根據非國際財務報告準則，純利錄得1363.3億元，按年升10%。

國際市場遊戲收入因匯率波動影響，按年跌0.8%至186億元，按固定匯率計算則增長4%，而《鳴潮》及《VALORANT》的收入增長被Supercell旗下部份遊戲收入下降所抵銷。社交網絡收入按年增長0.8%至325億元。

上季微信及WeChat的合併月活躍賬戶數按年增2%至14.4億，但QQ的移動終端月活躍賬戶數跌2%至5.2億；而收費增值服務訂閱會員數亦按年跌2%至2.6億。