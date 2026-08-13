次季經調整純利升9% 騰訊劉熾平：AI資本開支增 多款應用表現良好

騰訊正在算力上進行大規模投入，以開拓AI相關業務。 (路透社)

騰訊(0700)截至6月底止，第二季經調整純利684.15億元，按年升9%，勝市場預期；季內，收入2047.85億元，按年增長11%。就資本開支增加，總裁劉熾平昨於業績電話會上表示，集團正在算力上進行大規模投入，目前已看到明顯的回報上行空間，其AI模型及新應用表現良好。騰訊昨日收報461.6元，跌近2%。

以今年上半年來看，集團經調整純利1,363.2億元，按年升10%。不派中期息。期內，收入為4,012.43億元，增長10%。

騰訊正在以前所未有的力度建設AI基礎設施，集團第二季度資本開支升至528億元，較上年同期的191億元大增。劉熾平指出，算力用於雲上租賃業務，有望帶來可觀的收入增長，提升資本開支回報率。