次季經調整純利升9% 騰訊劉熾平：AI資本開支增 多款應用表現良好

騰訊(0700)截至6月底止，第二季經調整純利684.15億元，按年升9%，勝市場預期；季內，收入2047.85億元，按年增長11%。就資本開支增加，總裁劉熾平昨於業績電話會上表示，集團正在算力上進行大規模投入，目前已看到明顯的回報上行空間，其AI模型及新應用表現良好。騰訊昨日收報461.6元，跌近2%。
以今年上半年來看，集團經調整純利1,363.2億元，按年升10%。不派中期息。期內，收入為4,012.43億元，增長10%。
騰訊正在以前所未有的力度建設AI基礎設施，集團第二季度資本開支升至528億元，較上年同期的191億元大增。劉熾平指出，算力用於雲上租賃業務，有望帶來可觀的收入增長，提升資本開支回報率。
騰訊表示，此輪資本開支投入，主要用於混元模型升、AI辦公效率服務WorkBuddy和AI編程工具CodeBuddy的推理需求、微信AI布局上，以及滿足外部客戶持續增長的雲服務需求。
騰訊又認為，AI基礎設施是未來業務增長的前置投入，先通過頂尖模型獲得領先的智慧水準，再借助市場領先的AI應用將模型能力轉化為使用者需求，最終形成長期經濟回報。
第二季業績表現方面，遊戲收入繼續是騰訊增長動力來源，第二季增值服務業務的收入按年增長8%至984億元。本土市場遊戲收入473億元，增長17%，得益於多款主要遊戲的增長。
次季本土遊戲收入增17%
國際市場遊戲收入則為186億元，因滙率波動影響按年下降0.8%，若按固定滙率計算則增4%。社交網絡收入325億元，按年增長0.8%。
此外，營銷服務業務第二季收入按年增長22%至436億元，得益於持續優化AI驅動的廣告推薦模型、升級智能投放產品矩陣騰訊營銷AIM+，以及整合微信生態系統內閉環營銷能力。本季大多數主要行業在騰訊平台的營銷投入均有所增長。截至6月底，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數達14.39億，按年增長2%。