恒生指數半日反彈17點　騰訊績後跌逾3%(更新)

美國最新出爐的7月份通脹數據，消費價格指數（CPI）按年升幅回落至3.4%，而核心CPI按年升幅亦放緩至2.5%，緩和市場對聯儲局加息的憂慮，美股3大指數個別發展。恒指兩連跌後，今日（13日）延續跌勢，低開152點，報25,288點。恒指低開後，大市逐步收復失地，但走勢反覆，半日升17點，報25,457點，成交1,320.28億元。國指跌3點，報8,443點；科指升14點，報4,790點。

科技股個別發展，騰訊（700）績後跌3.81%，報444元；美團（3690）升0.16%，報91.8元；京東（9618）升0.49%，報123.6元；阿里巴巴（9988）升0.65%，報123.4元；百度（9888）升2.26%，報104.3元；小米（1810）跌0.68%，報26.18元；快手（1024）跌0.53%，報41.32元；網易（9999）跌0.62%，報191.3元。