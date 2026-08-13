恒生指數跌43點　騰訊績後跌逾3%　聯想績後飆兩成(更新)

美國最新出爐的7月份通脹數據，消費價格指數（CPI）按年升幅回落至3.4%，而核心CPI按年升幅亦放緩至2.5%，緩和市場對聯儲局加息的憂慮，美股3大指數個別發展。恒指兩連跌後，今日（13日）延續跌勢，低開152點，報25,288點。恒指低開後，大市逐步收復失地，但走勢反覆，半日升17點，報25,457點。午市初段升幅擴大，曾升79點高見25,519點，其後走勢向下，尾市由升轉跌，最終跌43點，收報25,396點，成交2,637.1億元。國指跌19點，報8,426點；科指升15點，報4,792點。

科技股個別發展，騰訊（700）績後跌4.46%，報441元；美團（3690）跌0.44%，報91.25元；京東（9618）無升跌，報123元；阿里巴巴（9988）跌0.57%，報121.9元；百度（9888）升0.98%，報103元；小米（1810）跌1.82%，報25.88元；快手（1024）跌1.73%，報40.82元；網易（9999）跌0.42%，報191.7元。