希慎上半年純利跌2.7%　第一次中期息派27仙

期內住宅租金收入1億元，按年跌15.3%；商舖租金收入8.74億元，按年升1.4%。希慎表示，集團住宅業務租金收入減少，主要由於出售竹林苑兩座住宅大樓所致；而香港商舖業務於人流及租戶銷售方面均錄得強勁增長，表現優於整體市場。

期內營業額17.3億元，按年微跌0.1%。希慎表示，撇除投資物業重估、非核心物業投資業務等影響，基本溢利升7.4%至11.1億元，受惠於出售竹林苑住宅單位的收益帶動；再撇除非經常項目後，經常性基本溢利升1.7%至10.5億元。

集團提及，去年透過出售非核心資產，啟動為期5年的80億元資本循環計劃，而截至今年6月底，已收回45億元資金，認為有助鞏固財務狀況、降低槓桿水平。已簽約但未完成出售項目涉及額外6億元，預期今年底前完成。

集團又指，將繼續推進減債，把資本重新配置至策略重點項目，截至6月底，集團淨負債率30.9%，較去年底跌1.5個百分點；而淨利息償付率為7.4倍。

希慎預料下半年的市場環境仍將瞬息萬變，面對全球不明朗因素、來自區域城市的競爭、消費模式轉變及寫字樓市場壓力，企業需保持警覺及強效管理以應對挑戰。