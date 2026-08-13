聯想首季由盈轉虧蝕逾6億美元　收入按年增逾四成創單季新高

聯想集團（992）公布截至6月底的首季業績，由盈轉虧，虧損6.09億美元，去年同期純利5.05億元（美元，下同），主要由於計入去年發行的認股權證重估產生17億美元非現金公允值虧損，以及可換股債券名義利息3,000萬元；每股虧損5.04仙。

聯想表示，若剔除去年發行認股權證重估產生的虧損、可換股債券名義利息及其他非現金項目後，經調整純利錄得10.75億元，按年增長1.76倍，為集團首次突破10億元大關。

期內收入按年增長43%至269.43億元，創單季新高，集團三大業務收入均錄得雙位數增長；首季整體毛利率按年升1.8百分點至16.5%，主要受惠基礎設施方案業務盈利能力改善。