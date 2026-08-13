希慎：料利園八期落成可帶動區域效應 冀未來成零售新地標

希慎興業(014)公布截至6月底止中期業績。期內，錄得純利7,300萬元，按年下跌2.67%；每股基本盈利7仙；上半年經常性基本溢利按年增1.7%至10.49億元，基本溢利增加7.4%至11.07億元，主要受惠於出售竹林苑住宅單位的公平值收益所帶動。集團維持第一次中期股息每股27港仙。

集團主席利蘊蓮表示，雖然大環境雖面臨結構性挑戰，惟希慎辦公樓仍能吸引財富管理與新經濟行業，整體出租率維持在93%的穩健水平。隨著利園八期年底落成，料可為利園區增加 30%面積，並提供600多個全配備充電樁停車位。集團執行董事兼首席營運總監呂幹威補充，八期落成後可透過天橋系統連接利園區各期物業，發揮區域帶動效應。屆時集團亦將透過音樂活動、展覽等活動，推動利園區的夜間消費氛圍。