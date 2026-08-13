長實上半年多賺約38% 派中期息每股0.41元 李澤鉅料全球經濟增長將放緩

上半年，集團收入為403.06億元，按年增58.77%。其中物業銷售收入為216.18億元，按年增193.45%，主要包括去年已於香港完工的住宅項目Blue Coast和Blue Coast II之銷售；及內地多個已竣工項目餘下單位之銷售。集團表示，上半年度物業銷售收入，因為Blue Coast和Blue Coast II之銷售確認入賬，所以較去年同期大幅增加。但上半年度收益，即使計入去年已為Blue Coast和Blue Coast II之銷售所作出的撥備，收益並不多。

長實又指，位於香港啟德的住宅項目花語海第1期和第2期及另外兩個位於元朗的住宅項目，已獲得預售同意書，並會於下半年推出其單位預售。內地房地產市場仍然疲弱。上海御沁園第 5B-2b 期之住宅單位已推出預售，而北京逸翠園第2期的住宅單位已完工，將於下半年出售。

集團主席李澤鉅表示，香港物業按揭息率在上半年維持在低水平，市場氣氛轉好，帶動住宅物業交投及樓價上升，樓市持續回穩。在內地，政府於重點城市推出多項措施，以支持房地產發展。

物業租務方面，中環寫字樓租賃市場於上半年持續復甦。大型企業選擇進駐優質商廈之趨勢持續，帶動核心地段超甲級商廈需求，長江集團中心二期出租率在期內持續上升。期內，集團物業租務表現良好。在英國的社會基礎設施投資組合持續為集團帶來穩定經常性收益，尤其在香港與內地物業租務市道放緩之時，為整體租務表現提供有力支持。