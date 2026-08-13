長和上半年純利268億增逾30倍　中期息派74.55仙

期內按IFRS 16前基準，港口及相關服務收入錄得245.2億元，按年增加4%，而以當地貨幣計算則與去年同期持平；EBITDA錄得90.32億元，按年升4%，若撇除巴拿馬後，EBITDA按年增加10%。長和指，倉儲收入增長8%主要來自阿曼及巴基斯坦，惟因巴拿馬業務於2月底遭強制終止後，業務量減少導致整體吞吐量下跌1%，而全面抵銷。撇除巴拿馬外，吞吐量按年增加3%，主要來自鹽田及上海港口與亞洲重點貨櫃碼頭。

期內，不包括英國電訊業務的基本純利為125.81億元，按年增長7%； EBITDA為678.68億元，按年增長5%；EBIT為355.81億元，按年升5%；收入總額2,416.02億元，升7%。按IFRS 16前基準，基本純利為125.92億元，按年增長3%，以呈報貨幣計算按年增長6%。

集團提及，霍爾木茲海峽交通嚴重受阻對部門中東分部之影響輕微利好，乃由於位於阿曼之深水港蘇哈爾錄得之額外臨時轉運貨物數量，足以抵銷阿聯酋港口碼頭活動停頓之影響有餘。

集團指，早前出售其於VodafoneThree餘下49%的權益，代價約為43億英鎊，相關交易已於7月30日完成，出售收益約港幣59億元及現金代價將於本年度下半年確認，因此集團按IFRS 16前基準計算之基本業績均撇除英國電訊業務之業績，此呈列方式更能反映集團經常性基本營運表現。

長和主席李澤鉅在業績報告表示，全球環境異常動盪不定及充滿不明朗因素，地緣政治局勢緊張，尤其美伊戰爭及霍爾木茲海峽航運交通反覆中斷，引發商品價格大幅波動、通脹壓力再度升溫及環球增長預測疲弱，預計2026年餘下時間，集團各業務之營運環境仍充滿挑戰，將持續採取審慎策略。