調查：71%人依賴公司團體醫保　惟不足三成認為保障足以應付實際醫療開支

富衛香港發布最新《香港在職人士醫療保障現況調查》結果，揭示在職人士的健康保障缺口。71%持有僱主提供的團體醫療保險之受訪者表示現時主要依賴該保障，但只有不足29%認為其團體醫保的保障足以應付實際醫療開支。

憂離職後難延續保障

富衛於今年6月至7月訪問逾1,100名年齡介乎25至65歲的香港在職人士。調查結果顯示，64%受訪者表示提出醫療索償時，會優先使用公司團體醫療保險。團體醫保一般與僱傭關係掛鈎，當轉工、離職或退休時，相關保障會因而終止。部分團體醫保成員投保設自付費選項的個人醫保，以提升保障同時減輕保費負擔。但當中有51%受訪者表示，一旦失去團體醫保保障，未必有信心可獨自承擔相關自付費。