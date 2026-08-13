京東集團次季經調整利潤89億人幣 按年增逾2成

京東集團(9618)公布第二季及中期業績公告。單計第二季，集團收入3,464億人民幣(下同)，按年減少2.9%，主要由於高基數影響；歸屬於普通股股東的淨利潤為71億元，按年升14.5%；經調整歸屬於公司普通股股東的淨利潤達89億元，按年增長20.3%；營業成本由按年減少4.3%至2,871億元。

京東集團首席財務官單甦表示，京東零售的經營利潤率創下大促季歷史新高。這主要得益於部分關鍵品類利潤率的提升，以及高利潤率的平台及廣告收入增速持續領跑，帶動整體收入結構向好發展。集團新業務板塊按年大幅減虧，主要得益於京東外賣的持續減虧，同時Joybuy和京喜的戰略投入也均按計劃推進。基於穩健的業績，集團在今年上半年已回購了約2.5%的流通在外普通股，以彰顯始終致力於為股東創造可持續回報。

截至今年6月底止六個月，集團回購共計約69.9百萬股A類普通股(相當於34.9百萬股美國存託股)，總額為10億美元。