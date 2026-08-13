港鐵公布中期業績 淨利潤為一百五十九億港元 純利升一倍至158.72億元

（圖左起）企業事務及品牌總監蔡少綿, 香港客運服務總監鄺永銓,常務總監鄧智輝, 行政總裁楊美珍,財務總監樊米高,項目及工程拓展總監鄧輝豪,中國內地業務總監黃琨暐（am730記者攝）

港鐵公司(066)於今日公布2026年度中期業績，受惠於上半年錄得的一次性物業入帳，上半年淨利潤為158.72億港元，按年升106%，香港物業發展利潤佔122億港元，而這些物業均來自上一輪鐵路發展的樓盤。港鐵表示，大部分利潤將用於資產更新及管理，以及支持新鐵路項目。

港鐵宣布派發中期股息，每股港幣0.42元。香港車務營運收入為118.5億元，按年增加3%。總收入為262.31億元，按年升4.1%。經常性業務利潤為34.34億元按年升1.3%，主因內地及國際業務的貢獻增加所致，惟香港業務的折舊及每年非定額付款上升，抵銷部分升幅。