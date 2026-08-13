港鐵公布中期業績 淨利潤為一百五十九億港元 純利升一倍至158.72億元

港鐵公司(066)於今日公布2026年度中期業績，受惠於上半年錄得的一次性物業入帳，上半年淨利潤為158.72億港元，按年升106%，香港物業發展利潤佔122億港元，而這些物業均來自上一輪鐵路發展的樓盤。港鐵表示，大部分利潤將用於資產更新及管理，以及支持新鐵路項目。
港鐵宣布派發中期股息，每股港幣0.42元。香港車務營運收入為118.5億元，按年增加3%。總收入為262.31億元，按年升4.1%。經常性業務利潤為34.34億元按年升1.3%，主因內地及國際業務的貢獻增加所致，惟香港業務的折舊及每年非定額付款上升，抵銷部分升幅。
今年上半年，香港客運服務總乘客量為9.637億人次，高速鐵路累計載客量已突破一億人次。
港鐵行政總裁楊美珍表示，正同步推展七個新鐵路項目，集中於北部都會區、大嶼山及屯門，並投放1400億港元。
被問及會否於北部都會區發展物業，港鐵常務總監鄧智輝回應指，需視乎用地情況，市場需求及土地整合再作決定，並計劃在未來約十二個月，推出另外兩個項目，連同現時港鐵正為屯門第 16 區站第二期項目進行招標，合共提供約八千個單位。
展望未來，港鐵表示，繼續進行南港島綫及白石角站的設計及規劃，配合政府以鐵路作為公共運輸骨幹的規劃方向。