中國移動中期業績 派中期息每股2.51元

中國移動（941）公布中期業績。營運收入為人民幣5,380億元，其中，主營業務收入為人民幣4,527億元，算力服務、智能服務收入佔主營業務收入比達到22.6%。股東應佔利潤為人民幣789億元，同比下降6.3%，EBITDA為人民幣1,736億元，EBITDA佔主營業務收入比為38.4%。 經營現金淨流入為人民幣1,149億元，同比增長37.0%，自由現金流為人民幣539億元，同比增長111.6%。移動客戶達到10.11億戶，淨增588萬戶；寬帶聯網客戶達到3.37億戶，淨增770萬戶；物聯網卡連接數達到15.11億戶，淨增2,958萬戶。

中期股息每股人民幣2.51元，同比增長0.3%；折合每股2.9003港元，同比增長5.5%。上半年盈利789億元人民幣，按年跌6.3%，自由現金流為人民幣539億元，同比增長111.6%。 上半年算力服務收入達到人民幣529億元，同比增長14.0%。移動雲影響力進一步提升，公有雲收入規模首次進入國內業界前三8。數據中心收入人民幣190億元，同比增長13.2%，其中AIDC收入同比增長486.1%，敏捷交付、算電協同、高階運維等核心服務能力顯著增強。智算服務收入人民幣53億元、增速達130.1%，貢獻算力服務收入增量的46.1%。雲算應用收入同比增長5.9%，其中移動雲盤收入同比增長14.1%。

上半年通信服務6收入人民幣3,504億元，同比下降5.7%。移動客戶達到10.11億戶，淨增588萬戶；5G網絡客戶達到6.87億戶，淨增4,474萬戶。手機上網流量同比增長16.0%，增速顯著提升。寬帶聯網7客戶達到3.37億戶，淨增770萬戶。物聯網卡連接數達到15.11億戶，淨增2,958萬戶。