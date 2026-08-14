地緣局勢難料 長和中期純利大增30倍 下半年謹慎策略

李澤鉅續稱，地緣政局發展難料，區域衝突與通脹壓力等因素繼續影響國際商貿往來，今年全球經濟增長料將放緩。再者，氣候挑戰、人工智能及各種快速發展科技將革新產業及商業模式，帶來重大機遇與新型風險，並重塑國際競爭格局，改變環球權力與影響力的平衡。於此大環境下，該集團將審慎行事，負責任地小心評估符合集團投資準則之潛在項目及新機遇。

長和系昨公布中期業績，長和(0001)受惠於英國電訊業務合併及出售資產，純利按年大增30.5倍，至268億元，每股派中期息0.7455元，按年升5%。長實(1113)中期純利86.83億元，按年升37.8%，每股派中期息0.41元，按年升5.1%。長實主席李澤鉅於業績報告稱，地緣政局發展難料，今年全球經濟增長料將放緩。

長和昨舉行分析員會議，李澤鉅未有現身分析員會議，該集團聯席董事總經理黎啟明表示，主席李澤鉅特意吩咐以廣東話作補充，下半年有很多不確定因素，很多事情看不通，就不要亂衝，需要更加小心，他強調「小心駛得萬年船」。

上半年，港口及相關服務得EBITDA為90.32億元，按年升4%，當中撇除巴拿馬港口的EBITDA則上升10%。巴拿馬業務於今年2月底遭強制終止後業務量減少導致整體吞吐量下跌1%。

黎啟明：小心駛得萬年船

被問及會否增加派息或回購，長和集團聯席董事總經理兼集團財務董事陸法蘭表示，今年下半年面臨高度難以預期及有挑戰性的環境，處理上必須保持審慎。