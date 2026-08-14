恒生指數低開177點　京東績後低開逾6%

美國7月生產物價指數（PPI）升幅低於市場預期，按年增長4.7%，緩和市場對聯儲局加息的憂慮，美股3大指數造好。恒指三連跌後，今日（14日）仍未止瀉，低開177點，報25,219點。國指低開50點，報8,376點；科指低開28點，報4,763點。
科技股普遍低開，騰訊（700）低開1.13%，報436元；美團（3690）低開1.37%，報90元；京東（9618）績後低開6.5%，報115元；阿里巴巴（9988）低開1.31%，報120.3元；百度（9888）低開0.97%，報102元；小米（1810）低開0.08%，報25.86元；快手（1024）低開0.05%，報40.8元；網易（9999）高開0.16%，報192元。
港鐵（066）績後高開1.73%，報32.88元；中移動（941）績後高開0.43%，報81.55元；聯想（992）績後低開4.24%，報33.42元。
長和（001）績後低開2.84%，報70.75元；長實（1113）績後低開4.82%，報45.78元。
晶片股方面，中芯國際（981）績後高開4.74%，報70.75元；華虹宏力（1347）平開，報147.2元。
滙控（005）低開0.12%，報162.8元。友邦（1299）低開2.27%，報70.9元。
泡泡瑪特（9992）低開0.65%，報153.2元。