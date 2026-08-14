恒生指數低開177點　京東績後低開逾6%

美國7月生產物價指數（PPI）升幅低於市場預期，按年增長4.7%，緩和市場對聯儲局加息的憂慮，美股3大指數造好。恒指三連跌後，今日（14日）仍未止瀉，低開177點，報25,219點。國指低開50點，報8,376點；科指低開28點，報4,763點。

科技股普遍低開，騰訊（700）低開1.13%，報436元；美團（3690）低開1.37%，報90元；京東（9618）績後低開6.5%，報115元；阿里巴巴（9988）低開1.31%，報120.3元；百度（9888）低開0.97%，報102元；小米（1810）低開0.08%，報25.86元；快手（1024）低開0.05%，報40.8元；網易（9999）高開0.16%，報192元。