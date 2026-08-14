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財經
出版：2026-Aug-14 10:24
更新：2026-Aug-14 12:21

恒生指數半日跌236點　京東績後跌一成(更新)

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恒生指數低開177點，報25,219點。(資料圖片)

恒生指數低開177點，報25,219點。(資料圖片)

美國7月生產物價指數（PPI）升幅低於市場預期，按年增長4.7%，緩和市場對聯儲局加息的憂慮，美股3大指數造好。恒指三連跌後，今日（14日）仍未止瀉，低開177點，報25,219點。恒指低開後，大市跌幅一度收窄至84點，高見25,311點，但很快復跌逾100點，之後曾在25,200點水平爭持，其後跌幅再稍微擴大，半日跌236點，報25,160點，成交1,357.24億元。國指跌71點，報8,354點；科指跌85點，報4,706點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.54%，報443.4元；美團（3690）跌5.53%，報86.2元；京東（9618）績後跌10.08%，報110.6元；阿里巴巴（9988）跌2.38%，報119元；百度（9888）跌1.55%，報101.4元；小米（1810）跌1.08%，報25.6元；快手（1024）跌1.13%，報40.36元；網易（9999）升2.09%，報195.7元。

港鐵（066）績後升2.35%，報33.08元；中移動（941）績後升1.11%，報82.1元；聯想（992）績後跌1.66%，報34.32元。

長和（001）績後跌5.12%，報68.6元；長實（1113）績後跌7.28%，報44.6元。

晶片股方面，中芯國際（981）績後升1.93%，報68.85元；華虹宏力（1347）跌12.3%，報129.1元。

滙控（005）跌0.68%，報161.9元。友邦（1299）跌2.07%，報71.05元。

泡泡瑪特（9992）升0.2%，報154.5元。

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