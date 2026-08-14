恒生指數半日跌236點　京東績後跌一成(更新)

美國7月生產物價指數（PPI）升幅低於市場預期，按年增長4.7%，緩和市場對聯儲局加息的憂慮，美股3大指數造好。恒指三連跌後，今日（14日）仍未止瀉，低開177點，報25,219點。恒指低開後，大市跌幅一度收窄至84點，高見25,311點，但很快復跌逾100點，之後曾在25,200點水平爭持，其後跌幅再稍微擴大，半日跌236點，報25,160點，成交1,357.24億元。國指跌71點，報8,354點；科指跌85點，報4,706點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.54%，報443.4元；美團（3690）跌5.53%，報86.2元；京東（9618）績後跌10.08%，報110.6元；阿里巴巴（9988）跌2.38%，報119元；百度（9888）跌1.55%，報101.4元；小米（1810）跌1.08%，報25.6元；快手（1024）跌1.13%，報40.36元；網易（9999）升2.09%，報195.7元。