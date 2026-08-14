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財經
出版：2026-Aug-14 10:24
更新：2026-Aug-14 16:26

恒生指數跌279點　京東績後跌一成(更新)

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恒生指數低開177點，報25,219點。(資料圖片)

恒生指數低開177點，報25,219點。(資料圖片)

美國7月生產物價指數（PPI）升幅低於市場預期，按年增長4.7%，緩和市場對聯儲局加息的憂慮，美股3大指數造好。恒指三連跌後，今日（14日）仍未止瀉，低開177點，報25,219點。恒指低開後，大市跌幅一度收窄至84點，高見25,311點，但很快復跌逾100點，之後曾在25,200點水平爭持，其後跌幅再稍微擴大，半日跌236點，報25,160點。午後初段跌幅再擴大，跌穿早市低位，尾市跌幅再擴大，曾跌307點，低見25,089點，最終跌279點，收報25,116點，成交2,541.79億元。國指跌85點，報8,340點；科指跌84點，報4,707點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.23%，報440元；美團（3690）跌4.44%，報87.2元；京東（9618）績後跌10.41%，報110.2元；阿里巴巴（9988）跌1.64%，報119.9元；百度（9888）跌2.14%，報100.8元；小米（1810）跌1.01%，報25.62元；快手（1024）跌1.86%，報40.06元；網易（9999）升0.99 %，報193.6元。

港鐵（066）績後升2.85%，報33.24元；中移動（941）績後升1.05%，報82.05元；聯想（992）績後跌3.73%，報33.6元。

長和（001）績後跌3.11%，報70.05元；長實（1113）績後跌6.45%，報45元。

晶片股方面，中芯國際（981）績後升4.81%，報70.8元；華虹宏力（1347）跌11.55%，報130.2元。

滙控（005）跌1.35%，報160.8元。友邦（1299）跌2.96%，報70.4元。

泡泡瑪特（9992）跌0.07%，報154.1元。

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