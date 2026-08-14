恒生指數跌279點　京東績後跌一成(更新)

美國7月生產物價指數（PPI）升幅低於市場預期，按年增長4.7%，緩和市場對聯儲局加息的憂慮，美股3大指數造好。恒指三連跌後，今日（14日）仍未止瀉，低開177點，報25,219點。恒指低開後，大市跌幅一度收窄至84點，高見25,311點，但很快復跌逾100點，之後曾在25,200點水平爭持，其後跌幅再稍微擴大，半日跌236點，報25,160點。午後初段跌幅再擴大，跌穿早市低位，尾市跌幅再擴大，曾跌307點，低見25,089點，最終跌279點，收報25,116點，成交2,541.79億元。國指跌85點，報8,340點；科指跌84點，報4,707點。