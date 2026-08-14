OpenAI數日內兩高層離職　首席營收總監任職不足一年便離任

人工智能（AI）公司OpenAI的高層出現人事變動。OpenAI周四（13日）宣布，入職不足一年的首席營收總監（Chief Revenue Officer）Denise Dresser將離職，尋求其他發展機會（to pursue other opportunities），成為OpenAI數日內第二位高層決定離開OpenAI。OpenAI同時宣布，已聘請谷歌（Google）旗下網絡安全公司Wiz前總裁兼營運總監Dali Rajic接任。
Dresser去年12月加入OpenAI，此前她在Salesforce擔任十多年的高層。2023年，Dresser被任命為Slack行政總裁，Slack是Salesforce在2020年以超過270億美元收購的即時通訊公司。
營運總監亦在周二宣布離職
OpenAI營運總監（Chief Operating Officer）Brad Lightcap在周二（12日）宣布離職，稱將開啟新的篇章。在今年4月OpenAI表示，Lightcap將轉型為專注於公司「特殊專案」。
由於OpenAI正在準備進行首次公開招股（IPO）上市計劃，在一周接連有高管離職令市場感到震驚。據CNBC早前報道，OpenAI已於6月向美國證券交易委員會（SEC）秘密遞交IPO招股書，其在3月完成的融資估值達8,520億美元。
i shared the message below with the openai team this morning. these decisions are never easy, but the talent and mission orientation of the openai team make me more optimistic than ever. 🤍— Brad Lightcap (@bradlightcap) August 11, 2026
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Team, it is bittersweet to share that I’ll be moving on from OpenAI to start…